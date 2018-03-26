الأمن المصري يقتل 6 مسلحين على صلة بهجوم الإسكندرية

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد، مصرع 6 مسلحين ينتمون لحركة "حسم" الإخوانية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وقتل المسلحون أثناء حملة أمنية على إحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، وجرى العثور على 4 بنادق آلية و عدد من الذخائر.

وأوضحت الداخلية، أن الإرهابيين لديهم عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات المهمة والمواقع الحيوية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وقال بيان الداخلية إن معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني الهارب، باسم محمد إبراهيم جاد عن حادث استهداف السيد مدير أمن الإسكندرية السبت.

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