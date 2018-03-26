الأمم المتحدة تحذر من "دواعش الصحراء"

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار)

قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، إن انهيار تنظيم داعش في سوريا والعراق أدى لزيادة تجنيد المتطرفين في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، مما يهدد باندلاع أزمة مهاجرين أوروبية جديدة.

وأضاف بيزلي لأسوشيتد برس، أن الكثير من المسلحين، الذين فروا من سوريا، انتهى بهم المطاف في جنوب الصحراء الكبرى،

وهي حزام من الأراضي شبه القاحلة يمتد من شرق إلى غرب القارة.

ويعيش به 500 مليون شخص.

وذكر أن مقاتلي تنظيم داعش يتعاونون مع جماعات متطرفة أخرى لإيجاد "صعوبات غير عادية" في جميع أنحاء المنطقة.

وحذر المسؤول الاممي قادة أوروبا بأنهم قد يواجهوا موجة هجرة من جنوب الصحراء الكبرى أكبر بكثير من الموجة الناجمة عن الصراع السوري.

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