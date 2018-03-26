إدانات عربية للهجمات الصاروخية الحوثيية على السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية في اعتراض 7 صورايخ باليستية تم إطلاقها من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت ليلة الاثنين، عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية اطلقتها جماعة الحوثي الانقلابية.

وأعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية ايرانية الصنع التي نفذتها المليشيات الحوثية الإنقلابية.

بالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمني المسنودة من التحالف العربي لدعم الشرعية نحو معاقل الحوثيين في محافظة صعدة, وبدخول عمليتا عاصفة الحزم و إعادة الأمل لليمن عامهما الرابع, يحاول الحوثي المدعوم من إيران محاولات يائسة بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها على ايدي قوات الشرعية, بإطلاق 7 صواريخ باليستية بصورة عشوائية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الرياض لاستهداف مناطق مدنية وآهلة بالسكان.

الصواريخ التي استهدفت الرياض وجازان ومنطقة عسير, اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي بنجاح, ما أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها استشهاد مقيم من الجالية المصرية وبعض الأضرار مادية .

التحالف العربي وصف هذا الاعتداء بالعدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران والتي اثبتت استمرار تورط دعم نظامها لجماعة الحوثي المسلّحة بقدرات نوعية, معتبرا أن هذا الاعتداء يهدف الى تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وسرعان ما توالت الادانات لهجمات الصواريخ الإيرانية الحوثية باتجاه اراضي السعودية, حيث أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجمات المليشيات الحوثية الانقلابية ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في وجه هذا التصعيد، الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة.

كما دانت دول عدة كالبحرين والكويت والأردن الى جانب الحكومة اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة كبار العلماء تلك الهجمات مؤكدين وقوفهم في صف واحد مع السعودية في حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب وعلى جميع المستويات.

وبدوره وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذا العمل بالعمل الإرهابي الجبان, كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه منع إيران من تسليح الحوثيين.

اقرأ أيضا:

واشنطن تدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية