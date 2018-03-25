روسيا تؤجل المفاوضات حول مصير دوما في الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دوما - سوريا - (وكالات)

طلبت روسيا، اليوم السبت، تأجيل المفاوضات حول مدينة دوما حتى الانتهاء من خروج أهالي القطاع الأوسط للغوطة الشرقية.

وقالت "اللجنة المدنية" المفاوضة عن مدينة دوما في بيانٍ مقتضبٍ على قناة "التليغرام": "كان من المقرر عقد جولة تفاوضية، مساء السبت، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع بناء على طلب الجانب الروسي معللًا ذلك بانشغاله بإنهاء اتفاقية القطاع الأوسط ، مع التأكيد على استمرار وقف إطلاق النار".

وتجري مفاوضات بين الطرفين منذ أيام عدة، حول مصير المدينة، اتفق خلالها على وقف إطلاق النار في دوما، إلا أن قوات النظام لم تتوقف عن قصف المدينة ومحاولات التقدم.

من جهة ثانية خرجت الدفعة الأولى من القطاع الأوسط بالغوطة الشرقية، حيث غادرت مساء السبت 16 حافلة ترافقها أربع سيارات للهلال الأحمر مدينة عربين وبلدة زملكا، تحمل أكثر من شخص، إلى محافظة إدلب.



اقرأ أيضا: قتلى وجرحى بإنفجار سيارة مفخخة في مدينة إدلب