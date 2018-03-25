رئيس كوريا الجنوبية: نطمح مع الإمارات لشراكة استراتيجية

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعربَ رئيسُ كوريا الجنوبية مون جيه ان عن أملهِ في الارتقاءِ بالعلاقاتِ بينَ دولةِ الإمارات العربية المتحدة وبلادهِ من مرحلة "الشراكة الاستراتيجية" الحالية إلى مستوى أعلى. لتصبح علاقات شراكة إستراتيجية خاصة شاملة تتجه صوب المستقبل وآماله.

وأشاد مون جيه ان بالتقدم الذي حققتهُ دولة الإمارات على كافةِ الأصعدة، مشيراً في الوقتِ نفسه إلى أنها أولُ دولةٍ في الشرق الأوسط يزورها بعدَ توليهِ منصبَ الرئاسةِ في بلاده.

وعبر الرئيس الكوري الجنوبي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أكد أنها دولة صديقة لكوريا الجنوبية

وقال إن دولة الإمارات حققت "معجزة وسط الصحراء" عبر سلوكها طريق النماء والازدهار والإصلاح والابتكار وتكريس كل جهد ممكن من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتواصل فصولها.

ونوه إلى تنامي العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية إلى مستوى أعلى منذ إبرام عقد مشروع براكة لإنشاء محطة الطاقة النووية في عام 2009 وهو المشروع الذي دشنت به الدولتان مرحلة الشراكة الإستراتيجية ووسعتا آفاق التعاون بمجالات الدفاع والرعاية الصحية والثقافة والإدارة الحكومية والفضاء إضافة إلى المجالات التقليدية مثل الطاقة وبناء المحطات.

وقال: "لقد حان الوقت لأن تتبنى الدولتان نوعاً جديداً من مبادرات التعاون المستقبلية التي تؤدي إلى النمو والتنمية المشتركة في ضوء العلاقات الاقتصادية خاصة على صعيد مشاريع الطاقة والبناء والتشييد".

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي جهود الإمارات بشأن استعداداتها للثورة الصناعية الرابعة وإنشاء لجنة معنية بها بأنها جهود حكيمة من شأنها توفير محرك للنمو المستقبلي للدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء كوريا الجنوبية أيضاً لجنة للثورة الصناعية الرابعة من أجل قيادة "نمو الابتكار" الذي يركز على الإنسان.

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