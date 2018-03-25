تفجير انتحاري عنيف أمام مقري البرلمان والداخلية في مقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (وكالات)

أكدت الشرطة الصومالية بأن تفجيرا انتحاريا عنيفا دوى اليوم في محيط مقري البرلمان ووزارة الداخلية في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في شرطة مقديشو ان المهاجم فجّر نفسه في سيارة مفخخة عند حاجز أمني، بينما أكد مدير خدمة الإسعاف الوحيدة في المدينة عبد القدير عبد الرحمن للوكالة أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخر، حسب تقارير أولية.

ولم تتبن أي جهة لحد الآن الهجوم، لكن من المرجح أن جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هي من يقف وراءه.

وسبق أن لقي 14 شخصا مصرعهم الخميس جراء تفجير نفذته الحركة قرب أحد فنادق المدينة.

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