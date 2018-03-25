إدانات عربية ودولية واسعة لحادث انفجار الإسكندرية

أخبار الآن | الإسكندرية - مصر - (وكالات)

أثارَ التفجير الإرهابي الذي استهدف مدير الأمن بالإسكندرية في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في مصر موجة من ردود الفعل العربية والدولية المنددة.

فقد أدانت دولة الإمارات ما وصفته بالهجوم الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الإمارات تضامنها ووقوفَها إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية هذا التفجير، وأكدت في حسابها على موقع تويتر، وقوفَ المملكة بجوار مصر، وتضامنها ضد الإرهاب والتطرف.

من جانبه أدان أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح التفجير الإرهابي وقال إنه يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية ويستهدف أرواح الأبرياء الآمنين.

و أدانَ الأزهرُ الشريف، انفجارَ الإسكندرية الإرهابي وشددَ على أن تلك الأعمال َ الإجرامية َ تعدُ من الإفساد في الأرض، لما فيها من ترويع ٍ للآمنين وبثٍ للفوضى والذعر.

من جهتها، أعربت السفارة الأمريكية في القاهرة عن تعازيها لأسر القتلى، واكدت التزامها بالوقوف إلى جانب مصر في المعركة ضد الإرهاب.



وأكدت السفارة الألمانية بالقاهرة، في بيان، رفضها لمثل هذه الأعمال الإرهابية، معربة عن مشاطرتها أهالي وأصدقاء الضحايا أحزانهم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت السفارة الإيطالية عن خالص تعازيها وتضامنها مع أسر الضحايا، وأكدت التزام إيطاليا القوي بمكافحة الإرهاب.

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