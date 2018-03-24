نجاة مدير أمن الإسكندرية من تفجير استهدف موكبه

أخبار الآن| الاسكندرية- مصر (متابعات)

سمع دوي انفجار في أحد شوارع مدينة الإسكندرية المصرية، فيما رجح شهود عيان أن يكون ناجم عن عبوة ناسفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية.

ووقع الانفجار في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية. وقالت مصادر أمنية أن التفجير الإرهابي استهدف مدير أمن الإسكندرية.

ورجح شهود عيان أن يكون الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، فيما انتقلت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الحادث.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سقوط قتيل وجريحين جراء التفجير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث الانفجار الذى وقع قبل قليل.

وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم نقل المصابين لمستشفى مصطفى كامل والجثة إلى مشرحة كوم الدكة.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات الحكومية الموجودة بالإسكندرية ومرفق الإسعاف وبنك الدم بمنطقة كوم الدكة.