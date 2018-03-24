مدنيون ومقاتلون يتجمعون في جنوب الغوطة الشرقية لإجلائهم

أخبار الآن | عربين- سوريا (أ ف ب)

يتجمعُ المدنيونَ والمقاتلون في جيبِ سيطرةِ فصيلِ فيلق الرحمن في جنوبِ الغوطة الشرقية في الشوارع منذ صباح السبت، بانتظارِ اجلائهم بموجبِ اتفاقٍ مع الجانب الروسي، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في مدينة عربين.

وللمرةِ الأولى منذ أسابيع، شهدت شوارعُ مدينةِ عربين السبت حركة كثيفة لمدنيينَ ومقاتلين منذ الصباح، في مشهدٍ لم تألفهُ خلالَ الاسابيع الاخيرة مع تكثيفِ قواتِ النظام عملياتها على المنطقة، بحسب مراسل فرانس برس.

ومن المقرر أن تبدأ السبت عملية اجلاء مقاتلين ومدنيين من جنوب الغوطة الشرقية، بناء على اتفاق بين فصيل فيلق الرحمن والجانب الروسي، وفق ما أكد الطرفان.

وقال المراسل ان كثيرين من السكان بادروا الى توضيب حاجياتهم وأغراضهم تمهيداً للرحيل تزامناً مع نقل سيارات اسعاف عددا من الجرحى من مدنيين وعسكريين الى نقطة تجمع محددة في مدينة زملكا.

وفي شوارع يحيط بها الركام من الجهتين وتشهد أبنيتها على حجم الدمار الذي خلفه القصف، مشى مدنيون سيراً او على متن دراجات هوائية. كما تجمعت نسوة مع أطفالهن.

وأمام مبنى مدمر بشكل شبه كامل في عربين، شاهد مراسل فرانس برس العشرات من السكان، وبينهم مقاتلون، وهم ينتظرون وبقربهم دراجات نارية، ويتسامرون في مجموعات صغيرة.

وتأتي عملية الاجلاء السبت غداة خروج مئات المقاتلين من فصيل حركة أحرار الشام على دفعتين من مدينة حرستا بناء على اتفاق مع الجانب الروسي.

وخرج يوما الخميس والجمعة أكثر من أربعة آلاف شخص بينهم أكثر من 1400 مقاتل

ومكنت عملية الاجلاء هذه قوات النظام من توسيع نطاق سيطرتها لتشمل أكثر من تسعين في المئة من مساحة المنطقة التي كانت تحت سيطرة الفصائل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/فبراير لحملة عسكرية عنيفة لقوات النظام، تمكن الجيش السوري خلالها من تضييق الخناق بشدة تدريجياً على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة الى القبول بالتفاوض.

وبعد اتفاقي حرستا والجنوب، لا يزال مصير مدينة دوما، كبرى مدن المنطقة ومعقل "جيش الاسلام"، الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية، غير معروف مع استمرار المفاوضات بشأنها مع الجانب الروسي.

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