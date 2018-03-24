"طرق دبي" تدعم "ساعة الأرض" بإطفاء 1433 عمود إنارة بالشوارع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



تشارك هيئة الطرق والمواصلات السبت 24 مارس/ آذار في الفعالية العالمية "ساعة الأرض" للعام 2018 التي تنطلق في شهر مارس من كل عام، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت شعار "تواصل مع الأرض"، ومظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حرصا على المساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتعزيز مكانتها في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة.

في هذا الصدد، قال السيد ناصر أبو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية ورئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر بالهيئة: إن "الهيئة وضعت خطة تواكب انطلاق فعالية "ساعة الأرض" السبت من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء، تتمحور حول عدة أنشطة، منها إطفاء أكثر من 1433 عمود إنارة في المناطق الآتية: شارع الأعمال، وشارع السعادة، وشارع البوليفارد بمنطقة برج خليفة، وشارع شاطئ الممزر "من منزل القوارب بالممزر إلى حديقة الممزر"، ومواقف قرية الشندغة التراثية، وشارع الخليج "من استراحة الشواب بالممزر إلى حديقة الممزر"، إضافة إلى الشوارع الداخلية المطلة على البحر في منطقة جميرا،

وهو ما يوفر 683.7 كيلو/وات..

كما أضاف: إن "أنشطة الهيئة ضمن احتفالات "مراسي بروميناد" بمنطقة مراسي الخليج التجاري، تتضمن ألعاب ومسابقات للأطفال، وعرض التاكسي الهيدروجيني، وعرض مجسم لمحطة معالجة مياه غسل الحافلات، كما تم تخصيص حافلتين لنقل المشاركين في الفعالية من محطة مترو الخليج التجاري إلى موقع الحدث".

وأوضح بو شهاب، أنه "سيتم إطفاء الإنارة وبعض أجهزة التكييف في المبنى الرئيس بالهيئة، ومركز إسعاد المتعاملين الرئيسي بمنطقة أم الرمول، ومبنى مؤسسة المواصلات العامة، ومحطات الخوانيج، والروية، وجبل علي لإيواء الحافلات، وكذلك إطفاء الإنارة في الطابق الخامس لمواقف سيارات محطة مترو الراشدية وإطفاء الإنارة في المباني التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وسكن الموظفين، فضلا عن تشغيل عدد من محطات المترو على نظام الصيانة، وإيقاف عدد من السيور المتحركة في محطات المترو، حيث يقدر الوفر الإجمالي الذي سينجم عن إطفاء الإنارة في الشوارع والمرافق التابعة للهيئة بما يقارب 10 آلاف كيلوواط خلال

ساعة واحدة فقط.

في نفس الوقت، أكد، أن "المشاركة الفاعلة في "ساعة الأرض" تثبت أن هيئة الطرق والمواصلات تولي موضوع الاستدامة البيئية والمحافظة على الطاقة أهمية خاصة، وقد تجسَّد ذلك كونها أول جهة حكومية على مستوى المنطقة تحصل على الاعتماد الدولي لنظام إدارة الطاقة ISO 50001 في العام 2013، وتستحدث جائزة للاقتصاد الأخضر في العام 2014، وتعتمد إطار عمل متكامل للاقتصاد الأخضر في العام 2016، كما وضعت الهيئة محفزات للموظفين والشركاء لاستقطاب أفكار مبتكرة لدعم هذا التوجه"..



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