الأزهر والإفتاء يدينان هجوم الإسكندرية الإرهابي

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

من جهته، دان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، انفجار الإسكندرية الإرهابي ..

وشدد أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد في الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، داعيا الشعب المصري للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.

كما دان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي مصر بشدة، التفجير الإرهابي وأكد أن جماعات الإرهاب اعتادت الغدر والقتل غيلة، في مواجهة شجاعة جنود مصر البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم.

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