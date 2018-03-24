أكثر من 105 آلاف مدني هجروا من الغوطة الشرقية

اخبار الآن | دمشق - سوريا ( المرصد)

ذكرت وسائل إعلام ٍ روسية، يوم السبت، أن أكثر من مئةٍ وخمسةِ الاف 105 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق ، منذ بدء الهدنة هناك أواخر شهر شباط فبراير الماضي.

المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا افاد أن أكثر من 700 مدني غادروا الغوطة الشرقية السورية، يوم السبت.

موضِحا أن خروج المدنيين من الغوطة، يوم السبت، كان عبر منطقة مخيم الوافدين هذا الصباح.

وتأتي عملية الإجلاء، السبت، غداة خروج مئات المقاتلين من فصيل "حركة أحرار الشام" على دفعتين من مدينة حرستا بناءً على اتفاق ٍ مع الجانب الروسي.

وخرج يوما الخميس والجمعة أكثرُ من 4 آلاف شخص ، من بينهم أكثر من 1400 مقاتل بحسب تلفزيون النظام السوري.

ومَكنت عملية الاجلاء قوات النظام من توسيع نطاق سيطرتها لتشمل أكثر من 90 في المئة من مساحة المنطقة التي كانت تحت سيطرة الفصائل ، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ 18 من شهر شباط فبراير لحملة عسكرية عنيفة لقوات النظام ، تَمكـَن الجيش السوري خلالها من تضييق الخناق بشدة تدريجيا على الفصائل المعارضة بعد تقسيم المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة ، ما دفع بمقاتلي المعارضة للقبول بالتفاوض.

وبعد اتفاقيّ حرستا والجنوب ، ما يزال مصير مدينة دوما ، كبرى مدن المنطقة ومعقل "جيش الإسلام"، الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية ، غير معروف مع استمرار المفاوضات بشأنها مع الجانب الروسي.

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