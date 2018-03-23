22 قتيلا مدنيا في غارات على سوق شمال غربي سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قُتلَ 22 مدنيا في غاراتٍ استهدفتْ سوقا في بلدةٍ بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وافاد مديرُ المرصد بسقوط ِ القتلى في غاراتٍ يرجحُ أن طائراتٍ روسية ً نفذتْها مستهدفة بلدة حارم في ريف إدلب الشمالي، مشيرا إلى إصابة آخرين بجروح.

ويأتي ذلك غداة مقتل 20 مدنيا، بينهم 16 طفلا، في غارة نفذتها طائرات لم يعرف ما إذا كانت للنظام أو روسية قرب مدرسة في قرية كفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي، وفق المرصد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مع وجود محدود لفصائل مسلحة أخرى.

واستعادت قوات النظام، إثر هجوم عنيف نهاية العام الماضي، السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر، الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار في أستانة برعاية روسيا وإيران، حليفتي النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة، وبدأ سريان الاتفاق عمليا في إدلب في سبتمبر/أيلول الماضي.



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