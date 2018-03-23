مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف على الساحل الغربي

أخبار الآن | عدن - اليمن ( وكالات)

أفادت مصادر يمنية بمقتل أكثر من 40 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارات شنتها طائرات التحالف العربي على مراكز للمتمردين في الساحل الغربي لليمن.

وتركز القصف الجوي للتحالف على مديريتي باجل والجراحي، بالإضافة إلى معسكر الجبانة، وفق ما ذكرت المصادر الجمعة.

وفي محافظة البيضاء، قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية بغارة للتحالف العربي في منطقة فضحة بمديرية الملاجم بالمحافظة.

وفي مديرية صرواح في مأرب، لقي عدد من الحوثيين مصرعهم بعد هجوم على مواقع للجيش اليمني في محيط جبل مرثد شمالي المديرية بين مأرب وصنعاء.

وقصفت قوات الجيش الوطني بالمدفعية الثقيلة تجمعات ميليشيات الحوثي في البياض وغربي جبل الكحل بمديرية نهم شرقي صنعاء.

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