محمد بن سلمان وماتيس يبحثان التعاون ومكافحة الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، التعاون الاستراتيجي وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية السعودية2030 وجهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، وعددا من الملفات وآليات التنسيق تجاهها، بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لما أعلنته الخارجية السعودية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان إن على السعودية والولايات المتحدة أن تبذلا جهودا ملحة لإنهاء النزاع في اليمن، وتوجه إلى ولي العهد بالقول: نحن ندعمك بقوة على هذا الصعيد.

ماتيس شدد على أن السعودية جزء من الحل في اليمن. وعبر عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.

وكشف أنه سيتم إنهاء الحرب في اليمن بشروط إيجابية للشعب اليمني، وأيضا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة.



ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق الخميس إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وكان في استقباله وزير الدفاع الأمريكي.





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