الجبير: إيران مصدر التطرف والإرهاب في المنطقة

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية -(كالات)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران هي أكبر تحدي يواجه منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دولة راعية للإرهاب وتتدخل في شؤون الدول الأخرى وتنتهك القرارات الدولية فيما يتعلق بالصواريخ البالستية.

وأضاف الجبير في كلمة له بمعهد بروكينغز بواشنطن أن طهران تعمل على تصدير سياستها وتقابل كل دعوات الصداقة بالموت والدمار.

وقال الجبير: "إن المشكلة الأكبر التي نواجهها في المنطقة هي إيران، فهي تصدر الأصولية والتطرف في كافة أنحاء المنطقة وهي ترعى الإرهاب كما أنها تتدخل في شؤون الدول بأسلوب سلبي جدا، وهي تنتهك القوانين والقرارات الدولية من خلال تصدير الإرهاب والصواريخ الباليستية. "

وأضاف: "بدأ الخلاف مع طهران منذ حدوث ثورة الخميني في عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين، ومنذ ذلك الحين أخذت على عاتقها أن تكون الأب الروحي لكل الشيعة في العالم وهذا أمر غير مقبول."

"كما عملت على تصدير ثورتها لدول المنطقة وعلى مدار ثلاثة عقود مددنا أيدينا بالصداقة ولكن كانت الإجابة دائما الموت والدمار. ومنهجنا هو الضغط على إيران لتعديل السلوك المرفوض."

وأكد وزير الخارجية السعودي أن السعودية تعمل على منع سقوط اليمن تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المتطرفة. وأضاف الجبير أن المتمردين لم ينفذوا أيا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بخصوص اليمن، وهذا ما أدى إلى استمرار الحرب.

وقال الجبير: "نعمل على منع سقوط اليمن تحت سيطرة الميليشيات المتطرفة، وقلنا مرارا إن الأزمة اليمنية يمكن حلها سياسيا على أساس قرار مجلس الأمن ألفين ومائتين وستة عشر ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار اليمني."

وأضاف: " أجرينا حوارات عديدة مع الأطراف اليمنية وعملنا على التوصل لاتفاقات ولكن الحوثيين لم ينفذوا أيا من هذه الاتفاقات وبالتالي هم يعيشون في عزلة سياسية والحرب مستمرة. من جانبنا فتحنا موانئ اليمن وخصصنا مساعدات إنسانية تقدر بمليار ومائتين وخمسين مليون دولار ووسعنا قدرات استيعاب الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وخصصنا عشرة مليارات دولار لإعادة بناء اليمن."

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