مقتل قيادي حوثي بارز في تعز ومعارك عنيفة شمال الضالع

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، بانفجار لغم أرضي في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن بحسب بيان نشره المركز الاعلامي لمحور تعز العسكري.

واوضح البيان ان القيادي الحوثي المكنى "ابوطه" لقى مصرعه بلغم ارضي كانت قد زرعته الميليشيات في جبهة القوز بالأشروح غربي تعز.

إلى ذلك، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش اليمني، والحوثيين، مساء الأربعاء، في جبهة يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش اليمني، إن المعركة المستمرة حتى الآن، سقط فيها، أكثر من 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، لافتا إلى أن الميليشيا حاولت الهجوم على مواقع الجيش وتم التصدي لها وشن هجوم معاكس، وتم إمطار أماكن تمركزها بقصف مدفعي كثيف.

وأضاف المصدر، أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأن جثث قتلاها لا تزال ملقية في أطراف يعيس.

وفي الجوف أعلنت قوات الشرعية مؤخرا تحقيق انتصارات كبيرة ، بإسناد من طيران التحالف العربي في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، إن القوات تمكنت من تحرير مساحات واسعة في مديرية برط العنان تقدر بحوالي 15 كيلومترا وصولاً إلى منطقة بروم جنوب معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجي، شمال غربي الجوف.

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