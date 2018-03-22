قتلى وجرحى في غارات مكثفة على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين، الخميس، في المنطقة الجنوبية الخاضعة لسيطرة فيلق الرحمن بالغوطة الشرقية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت طائرات النظام السوري و الطائرات الروسية بأكثر من 15 غارة الأحياء السكنية في مدينة زملكا بالتزامن مع قصف جوي على مناطق عدة في عربين وعين ترما.

ويرتفع بذلك عدد القتلى لأكثر من 1560 شخصا منذ بدء تصعيد القصف الجوي والبري على الغوطة الشرقية.

من جانب آخر، بدأ مسلحو جماعة أحرار الشام الخروج من بلدة حرستا المحاصرة في الغوطة الشرقية، بموجب اتفاق إجلاء يسلم البلدة إلى النظام بعد سنوات من الحصار والقصف.

وذكرت وسائل إعلام النظام أن 27 مسلحا و182 مدنيا خرجوا من حرستا، الخميس، مشيرة إلى أن 1500 مسلحا ونحو 6 آلاف مدني سيغادرون في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم "أحرار الشام"، إن المسلحين استعدوا للمغادرة، في حافلات تنقلهم وعائلاتهم باتجاه إدلب في شمال سوريا.

وقبل أيام تمت صياغة الاتفاق على غرار ما حدث سابقا بأماكن أخرى في حين دانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مثل هذه الترتيبات واصفة إياها بـ"التهجير القسري".



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