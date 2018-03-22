قتلى بانفجار سيارة ملغومة أمام فندق بمقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (وكالات)

قتل 14 شخصا على الأقل، الخميس، بتفجير سيارة مفخخة أمام فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة.

وأوضح ضابط بالشرطة الصومالية أن الانفجار وقع قرب فندق يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم، والذي كان هدفا لهجمات في السابق شنتها جماعة الشباب المتطرفة المتمركزة في الصومال.



وقال المتحدث باسم الحكومة ان الانفجار كبير والضحايا حتى الآن هم 14 قتيلا وعدد من الجرحى. الحصيلة مرشحة للارتفاع".

يشار إلى أن الشباب الصومالية المتشددة تشن هجمات في العاصمة مقديشو بشكل متكرر.

وفي أكتوبر الماضي، أدى تفجير شاحنة ملغومة إلى مقتل 512 شخصا، في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الصومال.



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