الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركزا للمرأة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مركزاً صحياً بمنطقة عرقة بمحافظة شبوة، وذلك في إطار مشاريع عملية إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية في المناطق المحررة بالمحافظة.



وأكد محمد المهيرى ممثل هيئة الهلال الأحمر فى شبوة ان افتتاح مبنى جمعية تنمية المرأة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه يأتى فى إطار اهتمام الهيئة بتقديم الدعم للمرأة اليمنية وتخفيف معاناتها ومحاولة تأهيلها لإشراكها فى العملية التنموية.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي عبد الله المسافري إن افتتاح المركز يأتي في إطار جهود دعم وإنعاش القطاع الصحي في محافظة شبوة، ضمن الخطة العامة التي تسعى الهيئة لتحقيقها، وتهدف إلى توصيل الخدمة الصحية للمواطن اليمني بسهولة ويسر وبإمكانيات عالية. ولفت إلى أن مشاريع ترميم وصيانة المرافق الصحية تعد حلقة في سلسلة المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة في محافظة شبوة، لتحسين أوضاع الأهالي، وتلبية متطلباتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ولفت فى تصريحات نقلتها الخميس وكالة الانباء الرسمية الى أن مشروع إعادة تأهيل وتأثيث جمعية تنمية المرأة "يعد حلقة فى سلسلة من المشاريع التنموية التى تنفذها الهيئة فى محافظة شبوة لتحسين أوضاع الأهالى وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".

والامارات عضو فى التحالف العسكرى بقيادة السعودية الذى يقاتل المتمردين الحوثيين فى اليمن.

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة مبنى أمراض السل والصدر، بمديرية المكلا، بمحافظة حضرموت اليمنية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، ودعم مشاريع البنية التحتية بالمحافظات اليمنية.

وقع الاتفاقية عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت مع مكتب بامفلح للمقاولات بحضور عوض يسلم باحنحن نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت، والدكتور خالد عبدالله العمودي رئيس قسم الصدر والسل بالمكتب.

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