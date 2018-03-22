الإمارات تدين التفجير الإرهابي في كابول

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الذي وقع قرب ضريح في العاصمة الأفغانية كابول، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأفغانية في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها، والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، أياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء للمصابين.

وكان مسؤولون أفغان صرحوا بأن انتحارياً فجر نفسه أمام مستشفى بالقرب من مزار ديني في مدينة كابول، أمس، فقتل 29 شخصاً على الأقل وأصاب العشرات فيما تحتفل العاصمة الأفغانية بعيد النوروز الذي يمثل رأس السنة الفارسية.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، بأن «المهاجم فجر سترته المفخخة وسط الحشد وأغلبية (الضحايا) كانوا يحتفلون بعيد النوروز».

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