ولي العهد السعودي يلتقي أعضاء من الكونغرس الأمريكي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي يقوم بها الى الولايات المتحدة بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

واتفق ولي العهد خلال لقاءه مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على أهمية مكافحة التطرف ومواجهة التهديد الإيراني.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أمريكا نائب الرئيس مايك بينس، ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، إضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.

وكان ولي العهد السعودي، غادر المملكة الاثنين متجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية.

أما أبرز محطات تلك الزيارة، فستشمل عدداً كبيراً من المدن الأمريكية، بحسب ما أعلنت السفارة السعودية في واشنطن الاثنين.

إذ سيتوجه الأمير محمد بن سلمان السبت إلى بوسطن، وسيلتقي في السادس والعشرين من مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك.

كما سيلتقي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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