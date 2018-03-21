انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في ديالي

... ​العثور على معسكر ومخبأ لداعش بعد صد هجوم على سد العظيم في ديالى بعد عدة ايام على بدء تنظيم داعش هجوما واسعا على سد العظيم المائي شمال محافظة ديالى تمكنت القوات العراقية من صد الهجوم وانهاء المعركة بالسيطرة على التلال المتاخمة للسد الذي يبعد سبعين كيلومترا عن مركز المحافظة.

... 600 مقاتل يشكلون طوق الأمن للقرى المحررة في ديالى أعلن مجلس محافظة ديالى أن أكثر من 600 مقاتل من أبناء العشائر شكلوا طوقَ الأمن الداخلي لأكثر من 20 قرية محررة شرقي مدينة بعقوبة.

... عروس تقطع رأس عريسها الداعشي وتفر ليلة الزفاف! ​أفاد مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى العراقية، أمس الاثنين، بأنه تم العثور على رأس عريس يعتقد أنه من تنظيم داعش مقطوعاً بعد ساعة من زفافه شمال مدينة تكريت.

... «أم الإمارات»: الطفل هو الثروة الحقيقية للوطن تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم الطفل الإمارتي بمبادرة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة

... ولي العهد السعودي يتهم ايران ببث الفكر الطائفي في المنطقة أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن إيران تلعب دورا شريرا في المنطقة يقوم على الفكر المذهبي..