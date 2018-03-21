انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في ديالي
أخبار الآن | ديالى - العراق (وكالات)
أعلنت قيادة عمليات محافظة ديالى العراقية، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش في تلال حمرين، شمال شرق المحافظة.
وأوضحت القيادة أن قوات أمنية مشتركة، مدعومة بطيران الجيش، انطلقت من 3 محاور رئيسية، لتنفيذ العملية.
وتجري العملية العسكرية وفق معلومات استخبارية لتعقب خلايا داعش، وإنهاء أي وجود له.
وتشمل العملية العسكرية مناطق عدة أبرزها صنديج.
يذكر أن القوات العراقية تشن هذه العملية بشكل منفصل، دون مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي.
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