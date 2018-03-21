إسرائيل تعترف رسميا بتدمير مفاعل نووي في دير الزور عام 2007

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء انه استهدف بغارة جوية عام 2007 منشأة في شرق سوريا يشتبه بأنها كانت تؤوي مفاعلا نوويا يطوره النظام السوري سرا.

ويشار إلى أنه في 6 سبتمبر/أيلول 2007 أسفرت غارة جوية في منطقة الكُبر بمحافظة دير الزور السورية عن تدمير منشأة صحراوية، أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق أنها كانت تضم مفاعلا نوويا يبنيه النظام السوري سرا بمساعدة من كوريا الشمالية، في اتهام نفاه النظام السوري، مؤكدا أن المنشأة المستهدفة ليست سوى قاعدة عسكرية مهجورة.

وزار مفتشون بعد وقوع الحادثة، الموقع حيث تم العثور على آثار لمادة اليورانيوم عام 2009، ما وجه التحقيقات إلى نتيجة أن الموقع قد يحمل معالم تشبه مفاعلا نوويا غير معلن.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النظام السوري للكشف عن تفاصيل بخصوص "المفاعل النووي المدمر" في دير الزور والذي مر عليه حينها 10 أعوام، قائلة: "نعتقد أن المنشأة التي دُمرت قرب دير الزور في 2007، كانت عبارة عن مفاعل نووي، ويتعين على النظام أن يبلغ الوكالة بتفاصيله، وفقا لاتفاقية الضمانات".

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