ترامب: العلاقات الأمريكية السعودية بأفضل حالاتها

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)



أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصداقة المتينة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء الأمير في واشنطن.

وقال ترامب أن العلاقات الامريكية السعودية ربما تكون أفضل من أي وقت مضى وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الرياض حليف قوي لواشنطن، وأن هناك العديد من المصالح الأمنية والاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف ترامب أنه يعمل بكل قوة مع السعودية في العديد من الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، وبالأخص في ملف محاربة الإرهاب، مؤكدا أن قمة الرياض السابقة كانت مثالا حقيقيا لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد ترامب خلال اللقاء على عدم التسامح مع الممولين للإرهاب وداعميه، وتابع قائلا: "المملكة عملت بكل جهد لمحاربة سبل تمويل الإرهاب"، وفيما يخص الملف النووي الإيراني أضاف ترامب أنه سينظر فيه بعد شهر، وسيتم اتخاذ قرار حياله.

وأضاف ولي العهد السعودي أن الشراكة السعودية الأمريكية تخلق الكثير من الوظائف في أمريكا والسعودية سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع قائلا: "حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودعائم صداقتنا قوية".

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان مع نائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونجرس.





اقرا ايضا