واشنطن: داعش يتطور ويتكيف مع هزائمه في العراق وسوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

مع الهزائم التي مني بها في العراق وسوريا، أعلنت الولايات المتحدة أن داعش يتطوّر ويتكيّف ، محذرة من ان تحول التنظيم إلى اللامركزية يجعله اكثر انتشاراً وخطورة.

وقالت واشنطن إن المعركة لم تنته بعد بل هي مجرد مرحلة جديدة تنتقل من من جهد عسكري بالدرجة الأولى إلى جهودة مدنية وقمعية متزايدة ..

وتمكنت القوات العراقية باسناد من التحالف الدولي طرد داعش من جميع المدن العراقية مع نهاية العام 2017، في حين لم يعد التنظيم يحتل في سوريا أي مدينة، لكنه يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقار.

ومعنا عبر سكايب من بون الالمانية جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

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