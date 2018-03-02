واشنطن تتهم موسكو بانتهاك بنود معاهدة القوات النووية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا يوم الخميس بتطوير أسلحة نووية تزعزع الاستقرار في انتهاك لالتزاماتها بموجب معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وجاء الاتهام في أعقاب خطاب ألقاه بوتين كشف فيه عن مجموعة جديدة من الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت إن خطاب بوتين أظهر أن روسيا انتهكت التزاماتها الواردة في المعاهدة. كما انتقدت لقطات مصورة عرضت أثناء خطابه تتضمن محاكاة لهجوم قائلة إنه يصور فيما يبدو هجوما على الولايات المتحدة.

وتابعت ناورت في إفادة صحفية ”من المؤكد أن مشاهدة فيديو محاكاة يصور هجوما نوويا على الولايات المتحدة أمر مؤسف... لا نعتبر ذلك سلوكا من جانب طرف دولي مسؤول“.

إلى ذلك، قللت وزارة الدفاع الاميركية الخميس من أهمية إعلان الرئيس الروسي تطوير اسلحة "لا تٌقهر" مؤكدة إن الولايات المتحدة بكامل الاستعداد لمواجهة كل ما يقف بوجهها. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون داينا واين "لسنا متفاجئين بتصريحاته (بوتين) على الشعب الامريكي ان يكون على ثقة من أننا مستعدين بالكامل".

ويمكن للاسلحة الأسرع من الصوت التي تطورها روسيا والصين والولايات المتحدة أن تتجاوز المنظومات المضادة للصواريخ كونها مصممة لتغيير مسارها خلال التحليق ولا تتبع مسار القوس كالاسلحة التقليدية، ما يجعل تعقبها واعتراضها أصعب بكثير.

اقرأ أيضا:

قوات النظام تشن هجوما بريا على الغوطة الشرقية رغم الهدنة

الأمم المتحدة: الغوطة في سوريا تعرضت لقصف بالكلور