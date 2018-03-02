واشنطن: المقترح الروسي بفتح ممرات إنسانية في الغوطة "مزحة"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن المقترحات الروسية بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية في سوريا ”مزحة“ وإن الناس يخشون من استخدامها خوفا من تجنيدهم بشكل إجباري.



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة صحفية ”الفكرة التي تطالب بها روسيا بشأن ما يسمى بممر إنساني هي بكل وضوح (مجرد) مزحة“.

وأوضحت المتحدثة أن السكان يخشون من استخدام هذه الممرات لأنه قد يتم تجنديهم في القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد أو لا يعودون لديارهم أبدا أو يقتلوا.

من جهة أخرى قالت نويرت، إن "روسيا تطور أسلحة تهدد الاستقرار لأكثر من عقد من الزمن، في انتهاك مباشر لالتزاماتها التعاهدية".

ونفت نويرت زعم روسيا أن مراجعة السياسة النووية الأمريكية دفعت روسيا إلى تطوير الأسلحة، مضيفة أنها تعتقد أن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها التعاهدية.

وأشارت نويرت إلى أنه مع اقتراب الانتخابات (في روسيا)، يقوم بوتين "بإشغال الجمهور إلى حد ما" عندما قام بتشغيل مقطع مصور يظهر فيه تلك الصواريخ.

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