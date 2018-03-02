قتل خبراء متفجرات حوثيين في غارات للتحالف العربي

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

قتل 7 خبراء متفجرات ينتمون لميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن "سبعة خبراء حوثيين في صناعة الألغام والمتفجرات لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي".

وأكدت أن غارات لمقاتلات التحالف الداعم للشرعية في اليمن استهدفت "مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع ألغام في جبهة المليل بمديرية كتاف شمالي صعدة".

وأوضحت المصادر نفسها أن "من بين القتلى، القيادي الميداني البارز قاسم حسين المزيجي".

ويعد المزيجي أحد خبراء ميليشيات الحوثي "في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب المليشيات في كتاف البقع"، وفق المصادر.

كما دمرت غارة جوية أخرى طقما للميليشيا الحوثية أثناء توجهه إلى المنطقة لإنقاذهم، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا فيه.

وأكد أركان حرب لواء فتح في الجيش اليمني، العقيد علي الحميدي، أن الميليشيا كنت تهدف لزرعة ألغام على الخط العام الرابط بين محافظة صعدة، والتباب المطلة على مركز مديرية كتاف، ما بعد جبال المليل.

وأوضح أن محاولة الميليشيا زراعة الطريق بالألغام تهدف لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.

وأكد العقيد الحميدي، أن الحوثيين فشلوا بعد أن تم رصدهم من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي استهدفت تحركاتها بأكثر من 9 غارات جوية.

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