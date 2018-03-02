تركيا تفقد أكبر عدد من الجنود بيوم واحد في عفرين

أخبار الآن | عفرين - سوريا (صحف)

قتل 15 جنديا تركيا خلال الاشتباكات في منطقة عفرين شمال سوريا، التي يسيطر عليها مسلحون أكراد، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت بدأ الجيش التركي ومسلحو المعارضة السورية الموالية اقتحام بلدة في المنطقة.

وأشار المرصد إلى أن قتل الجنود ترافق مع تدمير آليات واستهداف تجمعات ومواقع في اشتباكات بين الطرفين على محاور في القطاعين الغربي والشمالي من ريف عفرين.

وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني أنه وثق قتل الجنود خلال هجمات مضادة شنها مسلحون في وحدات حماية الشعب الكردي.

وأطلقت أنقرة في 20 كانون الثاني/يناير عملية عسكرية بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية لقتال وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا.

وتسببت العملية التركية بتصعيد التوتر بين أنقرة وواشنطن التي تعمل عن قرب مع وحدات حماية الشعب الكردية في حربها ضد الجماعات المتطرفة في سوريا.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا في سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة الكردية منذ العام 1984.

وتضع تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على لائحة "المنظمات الارهابية".

لكن وحدات حماية الشعب الكردية تتعاون مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في تحالف أثار حفيظة أنقرة.

وقُتل أكثر من 200 مقاتل موال لأنقرة و209 من وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء عملية "غصن الزيتون"، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي أكد سقوط 112 قتيلا مدنيا، وهو أمر تنفيه أنقرة.

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