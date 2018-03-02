اليونسيف تتوقع دخول قافلة مساعدات إلى دوما بحلول يوم الأحد

أخبار الآن | جنيف - سويسرا - (رويترز)

قال مدير منظمة للأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالشرق الأوسط يوم الجمعة إن النظام السوري قد يسمح بدخول قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص في بلدة دوما بالغوطة الشرقية المحاصرة بسوريا يوم الأحد.

وذكر مدير يونيسف بالشرق الأوسط خيرت كابالاري في مؤتمر صحفي في جنيف أنه لا توجد مؤشرات على الاتفاق على دخول قوافل أخرى لتقديم المساعدة لباقي سكان الغوطة البالغ عددهم 400 ألف أو بشأن إجلاء نحو 1000 في حاجة لمساعدة طبية عاجلة.

وأضاف"هناك مؤشر من النظام السوري بالسماح بقافلة مساعدات في الرابع من مارس أي بعد غد. ونأمل أن يتحول هذا المؤشر إلى التزام ملموس. نحن مستعدون للتحرك".

ويحاصر النظام السوري والقوات المتحالفة معه الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة‭‭ ‬‬منذ عام 2013 وشُدد الحصار في الشهور القليلة الماضية حيث لا يسمح تقريبا بمرور أي طعام أو مياه إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونفاد الإمدادات الطبية.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة يعقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا.

وتشمل إمدادات القافلة مواد طبية وغذائية بشكل أساسي ويستفيد منها 70 ألفا من 200 ألف طفل في الغوطة الشرقية.

ومنعت الحكومة السورية من قبل دخول معدات طبية في قوافل مساعدات لمنع علاج أي شخص متورط في القتال في انتهاك واضح للقانون الدولي. وقال كابالاري إن هذا قد يحدث مجددا.

وأضاف"من الآن وحتى يوم الأحد دعونا نكون واقعيين. شهدنا في الماضي استبعاد إمدادات معينة من القوافل، بشكل أساسي المعدات الجراحية".

وقال إن مستويات من سوء التغذية الحاد، وهي أخطر مراحل سوء التغذية، زادت عشرة أمثالها في الشهور الستة الماضية بين أطفال الغوطة الشرقية.

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