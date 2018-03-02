النصرة تعتقل أفرادا من هيئة تحرير سوريا شمال إدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا - (وكالات)

شنت "هيئة تحرير الشام" الخميس، حملة دهم واعتقال ضد عناصر "جبهة تحرير سوريا" في عدة مخيمات شمال مدينة إدلب شمالي سوريا، على خلفية الاقتتال الحاصل بينهما.

وقال ناشطون سوريون إن عناصر "تحرير الشام" داهموا منازل وخيام عوائل عناصر "تحرير سوريا" في مخيمات "الكرامة، الرحمة، يوسف، نورة"، بحثا عن العناصر والأسلحة الفردية.

لفت الناشطون أن "تحرير الشام" اعتقلت عدد من عناصر "تحرير سوريا" دون التمكن من تحديد عددهم، نتيجة هروب واختباء عدد كبير من الناشطين خوفا من الاعتقال.

وسبق أن داهمت"تحرير الشام " في وقت سابق من اليوم، مشفى مدينة كفرنبل (35 كم جنوب مدينة إدلب)، واعتقلت جريحا بحالة خطرة.

هذا وأصدرت النصرة بيانا أكدت فيه إستمرارها في الحرب على جماعة نور الدين الزنكي وأحرار الشام واصفة اياهم بالطائفة الباغية. وكان ممثلون عن أهالي قريتي معرتمار وجبالا جنوب إدلب وقرية أطمة والمخميات المحيطة بها، توصلوا لاتفاق يقضي بتحييد المنطقة عن الاقتتال،بضمانة "فيلق الشام" التابع للجيش السوري الحر، وسط استمرار الاعتقالات من قبل "تحرير الشام" لكوادر المشافيوالمنظمات الإنسانية.

وتشهد مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب منذ أيام اشتباكات بين "تحرير الشام" و"تحرير سوريا" أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين، إضافة إلى قطع الطرقات وشل الحركة المرورية والتجارية.



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