اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان حول الاوضاع في الغوطة

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (وكالات)

أعلن مجلس حقوق الإنسان عن عقد اجتماع عاجل وحلقة نقاش اليوم لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الغوطة الشرقية.

وجاء قرار عقد الاجتماع بعد طلب قدمه سفير بريطانيا في الأمم المتحدة جوليان برايتوايت.

الامم المتحدة قالت إن مكتب المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف وافق على الطلب الذي يجب أن تقره الدول الأعضاء رسميا الجمعة

ويصوت المجلس خلال الاجتماع على قرار يدين انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان المتواصلة في سورية.

وتدين مسودة القرار البريطانية التي اطلعت عليها وكالة رويترز "المنع المستمر لدخول المساعدات الإنسانية والهجمات المتكررة على المنشآت الطبية.. وأي استخدام لأسلحة ثقيلة وقصف جوي دون تمييز بما يشمل لذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة واستخدام النظام السوري لأسلحة كيمياوية ضد المدنيين.. وبينهم سكان الغوطة الشرقية".

وتدعم مسودة القرار البريطاني قرارا تبناه مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي بما يتسق مع القانون الدولي وتطالب النظام السوري بالسماح بدخول المساعدات دون أي عراقيل.

الى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن المقترحات الروسية بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية في سوريا ”مزحة“ وإن الناس يخشون من استخدامها خوفا من تجنيدهم بشكل إجباري.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة صحفية ”الفكرة التي تطالب بها روسيا بشأن ما يسمى بممر إنساني هي بكل وضوح (مجرد) مزحة“.

وأوضحت المتحدثة أن السكان يخشون من استخدام هذه الممرات لأنه قد يتم تجنديهم في القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد أو لا يعودون لديارهم أبدا أو يقتلوا.

من جهة أخرى قالت نويرت، إن "روسيا تطور أسلحة تهدد الاستقرار لأكثر من عقد من الزمن، في انتهاك مباشر لالتزاماتها التعاهدية".

ونفت نويرت زعم روسيا أن مراجعة السياسة النووية الأمريكية دفعت روسيا إلى تطوير الأسلحة، مضيفة أنها تعتقد أن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها التعاهدية.

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