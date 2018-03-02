أمريكا تطالب بتحقيق جديد في الهجمات الكيميائية بسوريا

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور، بحسب مشروع قرار، حسب وكالة فرانس برس.

واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة للتباحث في مشروع القرار الأمريكي الذي قدمته البعثة الأميركية بُعيد أيام على إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طفلا توفي و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.

ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا".

ولكن دبلوماسيا في المنظمة الدولية أكد أنه من المستبعد كثيرا أن توافق روسيا على مشروع القرار الأمريكي أو تسمح بتمريره.

وقبل ثلاثة أشهر استخدمت روسيا حق النقض لمنع التجديد لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة حول الهجمات الكيميائية في سوريا، في فيتو أطلق رصاصة الرحمة على هذا التحقيق.

وكانت موسكو وصفت الاثنين التقارير التي تحدثت عن هجوم كيميائي استهدف الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بأنها "روايات زائفة".

وتعد روسيا من أبرز حلفاء الأسد حيث تدخلت عسكريا بشكل علني لدعمه منذ عامين ما ساهم في قلب موازين القوى على الأرض.



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