محمد بن راشد يعتمد السياسة الوطنية للأسرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

اعتمدَ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبُ رئيسِ دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسة الوطنية للأسرة التي تتألفُ من مرتكزاتٍ رئيسية تتناولُ الزواجَ ورعايةَ الأطفال وحمايةَ الأسرة، كما وجهَ بتشكيلِ مجلسٍ تنسيقي اتحادي محلي لوضعِ إطارِ عملٍ للسياسة.

وتهدفُ " السياسة الوطنية للأسرة" إلى توعيةِ الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمانِ مساهمتها في التنميةِ الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.

ونوه الشخ محمد بالمكانة الحيوية للأسرة الإماراتية بوصفها نواة المجتمع وعماده، مشددا على أن هذه السياسة تستند على جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة.

جاء ذلك أثناء ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في قصر الرئاسة بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وأكد أن "السياسة الوطنية للأسرة تنطلق من رؤية " أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لاستقرار الأسرة في الإمارات".

وقال الشيخ محمد بن راشد " السياسة الوطنية للأسرة تضم محاور تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة " .. مشددا سموه بالقول على أن " الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل ".

ووجه وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن السياسة ومبادراتها للتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتنفيذ السياسة ومبادراتها خلال المرحلة المقبلة.

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