شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (صحف)

وضعت وزارةُ الداخلية السعودية شرطينِ جديدين لزواج السعوديات من أجانب سيتمُ إضافتهما إلى الشروطِ المنصوص عليها في الزواج من الأجانب، والمعمولِ بها في المملكة منذ سنوات، حسب ما أفادت به صحيفة "عكاظ" المحلية أمس.

وذكرت صحف سعودية، نقلا عن مصادر لم تسمها، ان الوزارة اشترطت ألا يتجاوزَ عمرُ المرأة السعودية خمسينَ عامًا، وألا يزيدَ الفارقُ العمري مع الخاطب عن 15 عامًا.

ودعت الوزارة، حسب الصحيفة، الجهات المختصة إلى تضمين الشرطين الجديدين ضمن الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب للزواج من سعودية.

وكانت الاشتراطات السابقة قد حددت الحد الأدنى للراغبة في الزواج بأجنبي، دون الحد الأعلى أو الفارق العمري، فنصت على أنه : " لا تعبأ الاستمارة لمن قل عمرها عن 25 عاما" ، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، التي يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عاما.

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