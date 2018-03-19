سيف القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة

أخبار الآن | تونس - تونس - (وكالات)

أعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا. جاء ذلك على لسان أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسى والإصلاحى لسيف الإسلام القذافى، خلال مؤتمر صحفى عقده، في العاصمة التونسية.

وقال بوراس أن سيف الإسلام القذافى من خلال ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدى بل لإنقاذ البلاد على حد تعبيره .

وشدد على أن أيادى سيف الاسلام القذاقي ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محليا واقليميا ودوليا، مشيراً إلى أن البرنامج الاصلاحي لنجل القذافى يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا، موضحا أن الهدف من ترشحه للإنتخابات هو إنقاذ ليبيا.

وأضاف بوراس أن سيف الإسلام القذافي سيظهر قريبا جدا للشعب الليبى.

يذكر أن سفير ليبيا السابق لدى الامارات الدكتور عارف النايض قد أعلن ترشحه لرئاسة ليبيا ، مؤكدا امتلاكه رؤية متكاملة لانقاذ ليبيا من أزماتها الراهنة.





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