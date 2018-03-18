مركز الملك سلمان يدشن حملة مساعدات لأسر مديريتي الخوخة وحيس

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، حملة توزيع المساعدات الغذائية لمديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة .

وتهدف الحملة إلى إيصال 22273 سلة غذائية للتخفيف من المعاناة المعيشة في هاتين المديريتين.حضر التدشين عضو المجلس المحلي بالمديرية العقيد ركن أحمد الكوكباني والقائم بأعمال مدير مديرية الخوخة المهندس محمد وحيش ومسؤول الإغاثة بالمديرية محمود سعيد ومندوب الحملة في مديريتي الخوخة وحيس محمد علي سالم .

وفي كلمة له خلال التدشين عبر الكوكباني عن شكره بالخدمات التي يقدمها المركز بتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء مديرية الخوخة وحيس. وأكد القائم بأعمال مدير مديرية الخوخة أن الحملة جاءت في الوقت المناسب لتلبية احتياجات أبناء الخوخة ، مبينا أن الحملة شملت العدد الأكبر من أبناء المديرية.

من جانبه أوضح مندوب الحملة في مديريتي الخوخة وحيس أن الحملة جاءت لتلبية احتياجات أبناء المديريتين من المعونات الغذائية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 11000 سلة غذائية للأسر في مديرية الخوخة وتخصيص 11273 سلة غذائية للأسر في مديرية حيس.

وقد عبر الأهالي عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة وامتنانهم بوصول هذه المساعدات الغذائية والتي ستساهم بالتخفيف من معاناتهم.

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