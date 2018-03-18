قوات التحالف العربي تقتل 50 حوثيا في الساحل الغربي لليمن

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

شنت قوات التحالف العربي غارات جوية قوية على جبهة الساحل الغربي لليمن، حيث استهداف نقاط تواجد الميلشيات الحوثية وتمكنت من قتل 50 حوثيا، اضافة إلى تدمير عدد كبير من العتاد العسكري والمركبات التابعة للميلشيات الحوثية.

وقامت وحدات التحالف العربي باستهداف 12 موقع مختلف لتمركز الميليشات الحوثية، في انتظار ظهور الحصيلة النهائية والرسمية من طرف المصادر الإعلامية المحلية، خاصة وأن العدد مرشح للارتفاع أكثر حسب المستجدات.

وتعرضت العديد من الثكنات والأوكار الحوثية لقصف قوي من مدفعية قوات التحالف العربي أيضا، مع أدى إلى مقتل 15 فردا من الميلشيات الحوثية، اضافة إلى تدمير مراكز خاصة بهم تحتوي على الأسلحة ومصادر الطاقة الشمسية أيضا التي يستعملها الحوثيين لتوليد الطاقة الكهربائية.

اقرأ أيضا:

مختص اقتصادي: هناك اكثر من 28 مليون يمني بحاجة الى مساعدة