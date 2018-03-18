قصف على الحوثيين يكبدهم عشرات القتلى والجرحى

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

قتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جديدة لطائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات لهم في مديريتي الحسينية والتحيتا في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

وذكرت مصادر يمنية أن الغارات طالت مواقع مستحدثة للحوثيين في الحسينية، ونتج عنها مقتل 38 حوثيا وجرح أكثر من 40 آخرين، فيما لقي 22 مسلحا مصرعهم نتيجة غارات استهدفت تجمعا لهم في التحيتا.

وتتكبد الميليشيات الحوثية يوميا عشرات القتلى والجرحى من مقاتليها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

في سياق متصل قتل أربعة جنود من قوات النجدة، في محافظة إب، وسط اليمن، بعد أن نشبت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة، بين قوات الحوثي، وشرطة النجدة، بالقرب من مستشفى المجد.



وذكر مصدر خاص "لنيوزيمن"، أن المواجهات، اندلعت بين قوات الحوثي وأفراد من شرطة النجدة، في جولة بعدان، جوار مستشفى المجد، راح على إثرها أربعة أفراد من شرطة النجدة وثلاثة جرحى من الحوثيين.



وأفاد المصدر، أن "سبب الاشتباكات في محطة غاز؛ نتيجة مشادات كلامية بين الطرفين تطورت إلى مواجهات بالأسلحة".



وأكد المصدر، أن المواجهات "استمرت من 3 عصرا إلى 5 عصرا، استخدم فيها سلاح ثقيل

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