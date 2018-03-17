هادي يعين شقيق علي عبد الله صالح قائدا لقوات الاحتياط

... هادي يحدد يوم 17 مايو موعداً لانطلاق مؤتمر الرياض ويعين قائدا للأركان أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن مؤتمر الحوار الوطني سينطلق في السابع عشر من الشهر الحالي بالرياض.

... الرئيس هادي يصدر قرارات بتعيين 3 وزراء جدد أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ثلاثة قرارات تقضي بتعيينات جديدة في ثلاث حقائب وزارية.

... العاهل السعودي يعين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً قضى بقبول طلب اعفاء الأمير مقرن من ولاية العهد

... شرطة نينوى: 11 ألف مفقود في الموصل مصيرهم مجهول قالت قيادة شرطة نينوى إن أكثر من 11 ألف مفقودا ما زال مصيرهم مجهولاً منذ سقوط الموصل بيد تنظيم داعش منتصف سنة 2014.

... انفجار يستهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة جُرح 7 أشخاص على الأقل، في تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لدى وصوله إلى قطاع غزة اليوم..