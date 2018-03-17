هادي يعين شقيق علي عبد الله صالح قائدا لقوات الاحتياط
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارًا بتعيين اللواء علي صالح ، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قائدًا لقوات الاحتياط.
وقد نجح اللواء علي صالح عقب اغتيال اخيه على يد ميليشيات الحوثي في الوصول إلى محافظة مأرب، وأعلن وقوفه مع قوات الشرعية في مواجهة الانقلابيين.
ويُعد علي صالح أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس الراحل عبد الله صالح.
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