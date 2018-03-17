مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بغارات على الغوطة الشرقية

أخبار الآن| بيروت - لبنان - (المرصد السوري)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات جوية استهدفت بلدتي "زملكا" و"كفربطنا" في الغوطة الشرقية، صباح السبت، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، في حين أصيب العشرات أثناء تجمعهم للخروج من معبر بلدة "حمورية".

وأشار المرصد، في بيان له اليوم، إلى أن موجة جديدة من النازحين تضم نحو عشرة آلاف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية الى مواقع تابعة لقوات النظام، ليرتفع عدد النازحين إلى أكثر من 40 ألف خلال اليومين الماضيين.

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