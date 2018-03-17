قيادة الجيش اليمني ترفض وساطة حوثية لوقف القتال في ناطع

أخبار الآن | البيضاء - اليمن (وكالات)

حققت قوات الشرعية اليمنية اليوم تقدما في جبهة البيضاء، وسْط معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين.

ووصلت قوات الجيش اليمني إلى قمة جبل الظهر بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء. في حين رفضت قيادة الجيش اليمني وساطة ً حوثية لوقف القتال فيما تبقى من ناطع.

كما تدور معارك عنيفة يقودها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة ناطع، مع الزحف من كل الاتجاهات لتطهير ما تبقى من جبال #ناطع من ميليشيات الحوثي.

من جهته، شن طيران التحالف 3 غارات على مركبات وتعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات الحوثية في كلٍ من مفرق وعاله، وراس الحديدة بجبل الظهر، وفي جبل القرحاء.

في سياق آخر، رفضت قيادة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وساطة يقودها مسؤول حوثي يدعى عبدالقادر دباش السيد، وهو من أبناء مديرية ناطع. وعرض الوسيط الحوثي إيقاف القتال في ما تبقى من ناطع، مع التزامه بانسحاب الحوثيين إلى منطقة فضحة على أن لا يتقدم الجيش والمقاومة باتجاه فضحة.

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