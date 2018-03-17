قوات النظام تسيطر على سقبا وكفربطنا في جنوب الغوطة

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (المرصد السوري)

سيطرت قوات النظام السوري، على بلدتين جديدتين مما تبقى تحت سيطرة الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واوضح مدير المرصد أن قوات النظام سيطرت على بلدتي سقبا وكفربطنا إثر معارك مع فصيل فيلق الرحمن" الذي يسيطر على الجيب الجنوبي للغوطة الشرقية.

وبعد التقدم الأخير لقوات النظام السوري المدعومة بغارات روسية وميليشيات موالية لها تقاتل على الأرض، لم يعد يتواجد سوى في بضع بلدات فقط خارج سيطرة النظام في الغوطة الشرقية.

تقرير: استخدام واسع النطاق للاغتصاب كسلاح في الحرب السورية