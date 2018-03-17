تواصل فرار آلاف السوريين مع تصاعد القتال في الغوطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)



قتل أكثر من 30 شخصا على الأقل أثناء تجمعهم للخروج من الغوطة الشرقية, في قصف جوي على مدينة زملكا اليوم والتي تستهدفها قوات النظام السوري بهجوم عنيف, وسط موجة نزوح كبيرة من المدينة

لأول مرة, ومنذ أن بدأت قوات النظام هجومها على الغوطة الشرقية والذي يعد أسوأ الهجمات في الحرب الدائرة في سوريا, يفر آلاف السكان حاملين أطفالهم وأمتعتهم سيرا على الأقدام للهروب من الغوطة.

النزوح الجماعي الذي بدأ الخميس بفرار الآلاف من الطرف الجنوبي للمدينة، استمر بمغادرة أكثر من سبعة آلاف شخص الغوطة السبت.

وقد أمضى عدد كبير من المدنيين ليلتهم في العراء قبل وصولهم الى مواقع تابعة لقوات النظام.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن ما يزيد على 40 ألفا شخص نزحوا من الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين.

وتعتقد الأمم المتحدة أن ما يصل إلى أربعمئة ألف شخص نصفهم من الأطفال ما يزالون محاصرين في المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة من دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الدواء.

هذه التطورات جاءت وسْط مطالبات من الأمم المتحدة بتطبيق هدنة كاملة لوقف القتال في مناطق الغوطة الشرقية كافة، وإتاحة الفرصة للمدنيين المحاصرين في المنطقة للخروج، بالأخص بعد انعدام تطبيق الهدنة التي طالب بها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الماضي لوقف العنف في سوريا.

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