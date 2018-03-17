الجيش اليمني يفشل مخططا هجوميا بحريا لميليشيا الحوثي

أخبارالآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة التهامية، أمس الجمعة، هجوماً بحرياً لميليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة الخوخة الساحلية، جنوبي محافظة الحديدة، وقالت مصادر عسكرية لموقع "سبتمبر نت" إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية أفشلت هجوماً للميليشيا الحوثية باتجاه قرية القطابا، الواقعة في عرض الساحل البحري لمدينة الخوخة"..

وبحسب المصادر فإن معارك عنيفة استمرت لساعات بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل كل عناصر الميليشيا المهاجمة، وفي غضون ذلك، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مديريات الجراحي، وزبيد، وذكرت مصادر متطابقة أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للميليشيا الحوثية في مزارع بمنطقة الغوادر، في مديرية بيت الفقيه..

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