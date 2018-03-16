ماتيس: علينا أن نستمر بدعم التحالف العربي ضد الحوثيين

أخبار الآن | واشنطن - امريكا - (وكالات )

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سيحول دون تحقيق مكاسب للحوثيين المتحالفين مع إيران

ماتيس قال إن الدعم الأمريكي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.

ودافع ماتيس عن الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات التحالف، بينما تحدث بالتفصيل للمشرعين الأمريكيين.

وأضاف للصحفيين خلال عودته من الشرق الأوسط إلى واشنطن "يجب أن نصل بهذا إلى تسوية عن طريق التفاوض".

ولفت ماتيس إلى أن فرض قيود جديدة على هذا الدعم العسكري الأمريكي المحدود، يمكن أن "يزيد الخسائر البشرية بين المدنيين، ويعرض التعاون مع شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب للخطر، ويقلل من تأثيرنا على السعوديين، وهي أمور ستؤدي لتفاقم الوضع والأزمة الإنسانية".

ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم الجمهوري مايك لي، والمستقل بيرني ساندرز، والديمقراطي كريس ميرفي، الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 تسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأمريكية من الصراعات التي لم يقر الكونغرس المشاركة فيها.

وسيجبر مشروع القانون في حال إجازته، الرئيس دونالد ترامب على سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن أو تلك التي تؤثر عليها.

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