ليبيا: ضبط ناقلة للاشتباه بتهريب وقود واحتجاز طاقمها

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)

قال متحدث باسم قوات البحرية الليبية ، إن قواته ضبطت ناقلة تَرفع علم توغو ألقت القبض على طاقهما اليوناني للاشتباه في تخطيطهم لتهريب الوقود خارج البلاد.

والساحل الغربي في ليبيا نقطة انطلاق لعمليات تهريب البنزين المدعم بشدة في ليبيا إلى دول مجاورة مثل تونس ومالطا حيث السعر أعلى بكثير.

وقال المتحدث باسم قوات البحرية إن القوات ضبطت ناقلة نفط تحمل علم جمهورية توجو في المياه الإقليمية بدون تصاريح من الدولة الليبية. تحمل اسم لامار".

وأضاف المتحدث قائلاً: "جرى ضبطها قرابة ثمانية أميال قبالة منطقة أبو كماش البلدة الواقعة بالقرب من الحدود مع تونس".

وقال قاسم إن لامار مملوكة لشركة يونانية وإن السلطات ألقت القبض على طاقمها المؤلف من ثمانية يونانيين وأحالت قضيتهم إلى النائب العام.

وتكافح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة منذ عام 2016 لاستعادة الاستقرار في ليبيا التي انزلقت إلى الاضطرابات عقب الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

وتعهد المسؤولون بحملة صارمة على تهريب الوقود لكن ضبط ناقلات نفط أو إلقاء القبض على طواقم الناقلات أمر نادر نظراً للقدرات المحدودة للبحرية الليبية

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