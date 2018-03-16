قتل 18 مدنيا بينهم اطفال بقصف تركي على عفرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( المرصد السوري)

قتل 18 مدنيا اليوم الجمعة بينهم خمسة أطفال ، في قصف مدفعي للقوات التركية على مدينة عفرين في شمال غربي سوريا ، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن مئات العائلات فرت من مدينة عفرين ، باتجاه قرىً قريبة خاضعةٍ لسيطرة قوات النظام السوري ، مع اشتداد القصف التركي على المدينة.

وذكر المرصد أن العائلات غادرت المدينة في حافلات وسيارات، صوب قريتي نبل والزهراء.

بدوره، أكد بروسك حسكة، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، أن القوات التركية تحاول مع المقاتلين المتحالفين معها اقتحام عفرين من الشمال.

وأضاف أن القصف التركي هدفه تسهيل اقتحام عفرين، مؤكداً أن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة التابعة لها تخوض معارك لصد هذا الهجوم.

وتصعد القوات التركية منذ مطلع الأسبوع قصفها لمدينة عفرين التي باتت تطوقها مع 90 قرية تقع غربها، ما أدى إلى نزوح أكثر من 30 ألف مدني منها - بحسب المرصد - في اليومين الأخيرين.

وأعلن المرصد أن ما لا يقل عن 2500 شخص فروا أثناء الليل من مدينة عفرين في حافلات وسيارات باتجاه قريتي نبل والزهراء المواليتين لبشار الأسد.

ويربط مدينة عفرين منفذ وحيد بمناطق سيطرة قوات النظام يمر عبر بلدتي نبل والزهراء، لكنه بات منذ الاثنين تحت مرمى النيران التركية.

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