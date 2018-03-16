غارات جوية على الغوطة تقتل اكثر من 56 مدنيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



قُتل 57 مدنياً على الأقل، جراء غاراتٍ روسية استهدفتْ بلدتين تحت سيطرة "فيلق الرحمن" جنوبي الغوطة الشرقية المحاصرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، إن 46 مدنياً على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات آخرين بجروح جراء غارات روسية استهدفت بلدة كفربطنا، بعد ساعات من مصرع 11 مدنياً صباحاً في بلدة سقبا.

وأكد عبد الرحمن، أن جثث قتلى كفربطنا متفحمة تماما، مرجحا استخدام مواد حارقة في القصف الذي استهدف شارعاً تجمع فيه المدنيون في محاولة للخروج.

وفي سياق متصل، أكد عبد الرحمن، أن هناك "محاولة لقوات النظام السوري للتقدم باتجاه سقبا".

وأطلقت قوات النظام السوري بدعم من روسيا في 18 شباط/فبراير هجوما عنيفا على المعقل الأخير لفصائل المعارضة على أبواب دمشق. وسيطرت على أكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية.

وتابع عبد الرحمن: "هناك قصف جوي روسي وللنظام على عدة بلدات على الجيب الجنوبي الغربي في الغوطة الشرقية المحاصرة، وهو جيب فيلق الرحمن".

والخميس، فر نحو 20 ألفا من حمورية في جنوب الغوطة الشرقية وضواحيها بعد أسابيع من القصف المركّز وسنوات من الحصار، وذلك أمام تقدم قوات النظام.

في سياق آخر، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة، إن نحو 2000 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا صباح اليوم الجمعة.

وقد توقّع الجيش الروسي أن يغادر نحو 20 ألفا قد يغادرون الغوطة اليوم.



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